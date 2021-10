Cyril Hanouna inquiet pour ses enfants : sa crainte au quotidien pour Bianca et Lino

Professionnellement, Cyril Hanouna donne tout ce qu'il a à l'antenne. Mais sa vie personnelle, il préfère la préserver au maximum. Quand il n'est pas sur un plateau télévisé, il profite de ses enfants Bianca (10 ans) et Lino (9 ans) le plus discrètement possible. Mais parfois, le présentateur de 47 ans s'autorise à faire venir son fils sur le plateau de Touche pas à mon poste. Interrogé par des lecteurs du Parisien, il s'est expliqué sur ce choix.

Cyril Hanouna s'est rendu dans les locaux dans le cadre de la promotion de son premier livre Ce que m'ont dit les Français, coécrit avec l'éditorialiste Christophe Barbier (dont la sortie est prévue le 6 octobre prochain, aux éditions Fayard). Après avoir répondu à la rumeur selon laquelle il carbure à la drogue, l'animateur de C8 a évoqué son fils Lino. Une lectrice du Parisien a souhaité savoir s'il ne craignait pas que la (petite) exposition de Lino ait des conséquences. "Il adore venir. Et c'est un personnage avec le sens de l'humour et du rythme. Il me fait mourir de rire. Mais on prend soin de le flouter", a-t-il tout d'abord confié.

Mais Cyril Hanouna n'oublie pas que mettre son fils sous le feu des projecteurs, même s'il le fait très peu, "peut être compliqué". Tout comme pour sa soeur Bianca. Nombreux sont les enfants de célébrités à avoir confié qu'ils ont souffert de la notoriété de leurs parents. Une situation que l'animateur souhaite éviter. "J'ai peur que quelqu'un à l'école leur dise du mal de moi", a-t-il précisé. Espérons donc pour eux que cela n'arrivera jamais.

C'est le 24 septembre 2021 que Lino est apparu dans Touche pas à mon poste. Dans une séquence dévoilée par Sasha Elbaz, dans sa chronique "L'indic de la rédac'", on pouvait entendre le petit garçon donner son avis sur le travail et la personnalité de chaque chroniqueur. "Montiel, il est trop vieux et Isabelle, elle a 90 ans, c'est pas possible", a-t-il notamment lancé quand on lui a demandé qui il verrait bien remplacer son papa. Une séquence, dans laquelle on pouvait simplement voir les jolies boucles du bambin, qui avait fait mourir de rire l'équipe.