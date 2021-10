Cyril Hanouna accro à la drogue ? L'animateur dévoile à quoi il carbure

Depuis un peu plus de dix ans, Cyril Hanouna occupe le poste de présentateur télévisé et régale ses "fanzouzes" avec son énergie débordante. Bien que son émission Touche pas à mon poste soit plus "raisonnable" cette saison, notamment parce qu'il y a plus de sujets sociétaux, il a pendant longtemps fait des happenings complètement dingues avec ses chroniqueurs. De quoi parfois faire naître les rumeurs les plus folles, comme celle de la prise de drogue. Interrogé par Le Parisien, l'animateur de 47 ans a réagi à ces ragots.

A l'occasion de la sortie de son premier livre Ce que m'ont dit les Français, coécrit avec l'éditorialiste Christophe Barbier (le 6 octobre prochain, aux éditions Fayard), Cyril Hanouna a répondu à des questions de lecteurs du Parisien. L'un deux a rappelé qu'il ne faisait pas l'unanimité et lui a demandé ce qu'il souhaitait répondre à ses détracteurs. "Avant, certaines critiques ont pu me blesser. Maintenant, j'avance. Mais quand on dit encore que je suis l'animateur aux nouilles dans le slip, ça me dérange, par exemple. Cette séquence, je ne la regrette pas. Je n'hésiterais pas à le refaire si ça me fait marrer", a-t-il répondu.

Le papa de Lino (9 ans) et Bianca (10 ans) a ensuite réagi à la rumeur selon laquelle il carbure aux substances illicites. "Je n'ai jamais fumé une cigarette, encore moins un joint. Je ne bois même pas d'alcool. J'ai peur de tout. Je sais qu'à la télé, il y a de la coke. Mais j'ai jamais vu de mecs se faire des rails devant moi, ni dans les loges, ni ailleurs", a-t-il confié. Cyril Hanouna a ajouté qu'il ne carburait qu'au sport et son enthousiasme est simplement dû au fait qu'il est très heureux d'être à l'antenne. "Il y a une époque où je l'avais moins, et ça se voyait. Aujourd'hui, je m'éclate", a-t-il conclu le sujet.