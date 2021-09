Cyril Hanouna : Son fils Lino intervient dans TPMP et dézingue les chroniqueurs !

Lino Hanouna serait-il prêt à prendre le flambeau ? Le jeune fils de Cyril Hanouna a partagé son point de vue concernant le travail et la personnalité de chaque chroniqueur de Touche pas à mon poste. Une séquence drôle et mignonne à la fois que l'on doit à Sasha Elbaz. Ce 24 septembre, celui qui présente chaque vendredi sa chronique L'indic' de la rédac' a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir le fils du trublion du PAF se lâcher.

Seules les jolies boucles du petit garçon de 9 ans apparaissent à l'écran mais sa voix est bien perceptible. Il a répondu aux nombreuses questions de Sasha Elbaz, qui était curieux de savoir qui le jeune homme verrait bien animer TPMP à la place de son papa. Et tout le monde en a pris pour son grade ! "Quel chroniqueur t'aimerais voir à la place de ton père ? Castaldi ?", demande Sasha Elbaz. "Je m'en fous de Benjamin Castaldi", répond Lino, du tac au tac. "Bernard Montiel ?", interroge Sasha Elbaz. "Montiel, il est trop vieux et Isabelle, elle a 90 ans, c'est pas possible", lance le garçon. "Maxime Guény ? Matthieu Delormeau ? Gilles Verdez ?", s'impatiente le journaliste. "Il est nul Delormeau. Gillez Verdez, il a 100 ans. Guillaume Genton, je crois pas en lui", répond Lino.

Apparemment, aucun membre de l'équipe de Baba n'a trouvé grâce aux yeux de Lino Hanouna, qui se voit bien à la place de son père dans quelques années. Une séquence qui a bien fait rire Cyril Hanouna et son équipe. "Votre fille aussi, elle a le sens des affaires. Elle m'a vendu un Bounty à 10 euros et elle sait s'y prendre", a raconté Isabelle Morini-Bosc, en parlant de Bianca Hanouna, la fille aînée de l'animateur, âgée de 10 ans. La vérité sort de la bouche des enfants, non ?