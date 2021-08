Cyril Hanouna : Rare photo avec son fils Lino pour un moment complice avant la rentrée

On le sait, Cyril Hanouna est un acharné de travail. En même avec toutes ses émissions, celles qu'il invente, celles qu'il présente... il y a de quoi faire. Pour autant, il n'en oublie pas sa vie de famille et ses enfants.

Dimanche 29 août 2021, l'animateur-producteur a profité d'un moment privilégié avec son fils Lino (9 ans). Petit resto avant la rentrée avec Lino! On est au topasse!", a-t-il écrit en légende d'un selfie où le visage de Cyril Hanouna occupe la moitié droite de l'image et celle de Lio la gauche. Le minois de l'enfant, on peut le voir à moitié, ce qui est déjà un fait rare. Cette photo a bien sûr touché les fans de Baba qui leur ont souhaité un bon moment et la longueur des cheveux du petit garçon a alimenté quelques discussions.