Cyril Hanouna, son fils Lino en pleine crise d'ado : il partage un drôle de "moment difficile" avec lui

Cyril Hanouna a été obligé de partager son émotion mercredi 3 février 2021 dans Touche pas à mon poste après avoir passé un "moment difficile" avec son fils dans la matinée. Et oui, l'animateur a été forcé de constater que son petit Lino, âgé de 8 ans, devenait un grand garçon. Un grand garçon qui proclame désormais son indépendance.

"Je me suis réveillé et je suis allé dans la chambre de mon fils, Lino. Et j'ai trouvé ce mot sur sa porte", a-t-il confié à ses chroniqueurs en début d'émission avant de dévoiler le surprenant message de son fils sur le grand écran derrière lui. "Chambre interdite aux boufons !!!! Danger. Lino H", peut-on alors lire. "Ce n'est pas une vanne, c'est vraiment la pancarte qu'il a mis", a assuré Cyril Hanouna, encore lui-même stupéfait. L'affiche a forcément beaucoup fait rire autour de la table mais elle a aussi attendri les chroniqueurs. "C'est un vrai bail. C'est que du vrai. C'est un ouf, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ! Il est mignon, mais il ne faut pas le faire chier", a donc nuancé le célèbre papa de Lino.

Géraldine Maillet a tout de même tenu à souligner que le petit garçon, qui a déjà été sur le plateau en direct de Touche pas à mon poste, avait laissé une grosse faute d'orthographe dans son mot : "Bouffon, c'est deux 'f' hein". Un commentaire qui lui a valu de se faire automatiquement reprendre, avec humour bien sûr, par Cyril Hanouna. "On s'en fout, il n'est pas bon en orthographe mais ne vous inquiétez pas (...) Vous, pour ce que vous avez dit là, il va vous défoncer. La prochaine fois qu'il vient, je le connais, c'est un ouf", a-t-il prévenu sa chroniqueuse avant de la rassurer : "Non, mais Géraldine, il vous aime beaucoup. Et il adore la langue française... mais pas le matin".

À noter que Cyril Hanouna est également le papa d'une fillette prénommée Bianca, née en 2011. Elle et son frère cadet sont tous les deux nés des amours entre l'animateur et son ex-compagne Emilie. Le couple s'est séparé au bout de seize ans de vie commune.