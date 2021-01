Géraldine Maillet méconnaissable : une photo de ses années mannequin refait surface

Elle est l'atout charme de Touche pas à mon poste (C8), et s'exprime toujours avec élégance. Mais outre son rôle de chroniqueuse auprès de Cyril Hanouna, Géraldine Maillet est romancière, réalisatrice et scénariste. Avant cela, la jolie brune de 48 ans a fait carrière dans le mannequinat. Sur Instagram mardi 5 janvier 2021, elle partage une photo exceptionnelle de ces années passées à défiler sur les podiums. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est méconnaissable !

La même silhouette élancée, une taille de guêpe et de jolies hanches, Géraldine Maillet se dévoile plus jeune sur le réseau social de partage d'images. Sa longue robe blanche fendue et aux épaules dénudées met en valeur sa silhouette parfaite. Une tenue sublimée par une coiffure particulière : la chevelure brune de la douce Géraldine Maillet présente un volume qu'on ne lui connaît pas. Côté maquillage, de grossiers traits d'eye-liner à la Cléopâtre magnifient ses yeux de biche. Un look complètement différent de celui qu'elle arbore aujourd'hui : Géraldine Maillet est transformée.