Géraldine Maillet, son passé de mannequin : photo d'un shooting très étrange

Ce mardi 1er septembre 2020, Géraldine Maillet a fait une apparition pour le moins remarquée sur Instagram. La chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste a souhaité partager avec ses followers l'une de ses premières passions, le mannequinat. Bien qu'elle ait pris sa retraite dans ce milieu après avoir posé pour les plus grands magazine comme Vogue, Elle, Madame Figaro ou encore Marie Claire, elle aime se replonger dans ses souvenirs en images.

Mais, celle qu'elle a choisi de partager n'as pas franchement fait l'unanimité. Et pour cause, Géraldine Maillet se dévoile en train de... sucer le pouce de son pied. Une photo très particulière dont est toutefois fière la jolie brune de 48 ans. "Merci à l'immense @kotobolofo d'avoir retrouvé ce shooting pour un spécial @isseymiyakeofficial fin 90", légende-t-elle. Les internautes, perplexes, ont quant à eux rapidement exprimé leur surprise en commentaires. "C'est rare mais là je suis vraiment pas fana de cette photo sûrement à cause du fait que je déteste les pieds !", "C'est supposé être artistique ?", "C'est très étrange ce shoot...", "C'était quoi le thème pour se manger le gros orteil??", "Comme dirait Zaho... c'est chelou", peut-on lire.

Mais qu'importe pour Géraldine Maillet qui est sûre de pouvoir toujours compter sur les bons sentiments de ses collègues de travail. "Quelle photo de dingue ! Mannequin un jour mannequin toujours", lui écrit Valérie Benaïm. "Quelle souplesse", surenchérit Émilie Lopez.