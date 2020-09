Benjamin Castaldi papa : Premiers mots sur son fils Gabriel en direct

Pas de congé paternité pour Benjamin Castaldi. Hier, lundi 31 août 2020, il était bien présent sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) pour la première de la saison. Toutefois, son coeur était auprès de sa femme Aurore et de leur fils né il y a quelques jours à peine. Pour la première fois, le chroniqueur de 50 ans a dit quelques mots sur son adorable Gabriel.

Alors que Cyril Hanouna présentait Luigi, nouvel humoriste de l'émission, marié... et papa, Benjamin Castaldi a lui aussi évoqué son statut de jeune père. "Il a 5 jours", a-t-il lancé à propos de son bébé qui en est son "quatrième garçon". Et l'animateur vedette de C8 de se demander si le petit Gabriel avait hérité des yeux de son papa, l'ancien animateur de Secret Story a répondu. "Non, il les a ouverts. Quand je vous avais envoyé une photo, il avait les yeux un peu fermés, puis il les a ouverts", a-t-il confié, un brin amusé. Enfin, Cyril Hanouna, "très heureux", a tenu à féliciter son camarade pour l'arrivée de ce nouvel enfant.

C'est le 27 août dernier que Benjamin Castaldi avait annoncé l'heureuse nouvelle de la naissance de son bébé. Sur Instagram, l'animateur et chroniqueur avait partagé un tendre cliché de la toute petite main de son fils. "Bravo à la maman... Il est tellement beau ! Quelle émotion, 3kg440, 53cm et pour le prénom on n'est pas encore décidé", avait-il écrit en légende. Depuis, le prénom a été révélé : le petit garçon s'appelait Gabriel.

Le nourrisson arrive au monde au sein d'une belle famille recomposée. En effet, rappelons que Benjamin Castaldi a déjà trois fils : Julien (23 ans) et Simon (20 ans), nés de sa relation passée avec son ex-femme Valérie Sapienza, et Enzo (16 ans), fruit de ses amours avec l'animatrice Flavie Flament. De son côté, la jolie Aurore Aleman a deux filles : Jade (19 ans) et Louise (15 ans), toutes les deux issues d'une précédente relation. Sans nul doute, Gabriel sera choyé par ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs.

Encore toutes nos félicitations à Benjamin Castaldi et à sa femme Aurore pour l'arrivée de leur premier bébé ensemble !