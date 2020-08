Benjamin Castaldi papa : sa femme Aurore a accouché, bébé n'a pas de prénom !

Ce sont nos confrères de Public qui avaient dévoilé la grossesse d'Aurore Aleman. Une nouvelle que Benjamin Castaldi avait confirmée dans Touche pas à mon poste trois jours après. "Cyril, je voulais te féliciter parce que tu le savais depuis un moment et tu n'as rien dit. Bravo à toi ! Tu aurais pu me faire un petit coup à l'antenne, mais tu ne l'as pas fait ! Oui c'est vrai, Aurore est enceinte depuis presque quatre mois maintenant. Ce sera un petit garçon", avait-il confié. À l'époque, la question du prénom de la future merveille se posait déjà. "J'hésite avec Nino [prénom du fils de Cyril Hanouna, NDLR]. Ça sera peut-être Angelo parce que c'est le prénom de mon grand-père. Je ne sais pas encore ! Mais un nom italien", avait admis Benjamin Castaldi auprès de Cyril Hanouna.

Le 6 avril dernier, l'ancien présentateur de TF1 n'avait pas caché qu'il avait longuement hésité avant de se lancer une fois de plus dans cette belle aventure. "J'ai trois garçons qui sont déjà très grands, et je me suis dit : 'Si j'ai un nouvel enfant, est-ce que je vais avoir la force physique de faire des choses avec eux ?'", expliquait-il dans TPMP. Mais sa chère et tendre l'a fait changer d'avis : "Comme ma femme est plus jeune que moi - on a quasiment dix ans d'écart - et quand votre femme que vous aimez vous demande si on ne ferait pas un petit bout de chou... C'est vrai que j'ai hésité, j'ai longuement hésité. Et puis, chemin faisant, je me suis dit que je ne pouvais pas lui refuser cette chose-là."

Benjamin Castaldi et Aurore Aleman forment une belle famille recomposée. Lui est déjà papa de trois garçons : Julien, Simon (23 ans et 20 ans, nés de sa première union avec Valérie Sapienza) et Enzo (16 ans, fruit de son ancien mariage avec Flavie Flament). Elle a deux filles : Jade (19 ans) et Louise (15 ans), issues d'une précédente relation.

Benjamin Castaldi et Aurore Aleman se sont mariés le 27 août 2016, devant leurs proches, dans le Sud de la France.