Benjamin Castaldi bientôt papa pour la 4e fois : le sexe du bébé dévoilé

Vendredi 20 mars 2020, nos confrères de Public ont révélé qu'Aurore Aleman était enceinte de Benjamin Castaldi. S'il n'avait pas réagi jusque-là, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a confirmé la nouvelle dans l'émission de ce lundi 23 mars.

Malgré le confinement, Cyril Hanouna continue à présenter Touche pas à mon poste. Mais c'est de chez lui qu'il anime son programme phare. Et chaque jour, il contacte une personnalité en visio afin de prendre de ses nouvelles. Ce soir, c'est Benjamin Castaldi qu'il a appelé et l'homme de 49 ans a confirmé la bonne nouvelle. "Cyril, je voulais te féliciter parce que tu le savais depuis un moment et tu n'as rien dit. Bravo à toi ! Tu aurais pu me faire un petit coup à l'antenne, mais tu ne l'as pas fait ! Oui c'est vrai, Aurore est enceinte depuis presque quatre mois maintenant", a-t-il déclaré. Il n'a également pas hésité à dévoiler le sexe de son bébé : "Ce sera un petit garçon".

Pour l'heure, Benjamin Castaldi et son épouse n'ont pas encore trouvé de prénom. Mais l'ancien présentateur de TF1 a déjà quelques petites idées : "J'hésite avec Nino [prénom du fils de Cyril Hanouna, NDLR]. Ça sera peut-être Angelo parce que c'est le prénom de mon grand-père. Je ne sais pas encore ! Mais un nom italien." Il a ensuite admis auprès de son patron qu'Aurore était un peu stressée à cause du coronavirus qui se propage en France. "C'est vrai qu'elle est naturellement très angoissée mais là encore plus. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle a pris un peu la mesure de ce qu'on vit. On s'occupe comme on peut et on prend soin d'elle. Et c'est beau d'avoir une femme qui s'arrondit de jour en jour, donc c'est mon bonheur tous les matins", a-t-il conclu.

Benjamin Castaldi et Aurore Aleman forment une belle famille recomposée. Lui est déjà papa de trois garçons : Julien, Simon (23 ans et 19 ans, nés de sa première union avec Valérie Sapienza) et Enzo (16 ans, fruit de son ancien mariage avec Flavie Flament). Elle a deux filles : Jade (18 ans) et Louise (14 ans), issues d'une précédente relation. En octobre dernier, Benjamin Castaldi évoquait l'idée de devenir à nouveau papa. A l'époque, il ne savait pas encore si c'était une bonne idée. Il faut croire que oui.