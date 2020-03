Benjamin Castaldi bientôt papa pour la 4e fois : Aurore est enceinte !

En 2019, Benjamin Castaldi se demandait s'il était sage d'avoir un nouvel enfant à l'aube de ses 50 ans. La question ne se poste plus puisque sa femme Aurore Aleman (43 ans) est enceinte de leur premier enfant ! Ce sont nos confrères de Public qui ont fait cette révélation ce vendredi 20 mars 2020.

Le nouveau numéro du magazine people a dévoilé des photos du couple en train de profiter de son dernier moment de liberté à l'air libre avant le confinement imposé par le gouvernement en raison de l'épidémie de coronavirus. Sur les clichés, Aurore apparaît le ventre arrondi. Rien de bien étonnant puisqu'elle en serait déjà à son quatrième mois de grossesse. De quoi la combler de bonheur, elle qui rêvait d'avoir un nouvel enfant depuis quelque temps maintenant. Benjamin Castaldi, commençait tout juste à se ranger de son côté en octobre dernier comme il le laissait entendre dans Touche pas à mon poste. "Honnêtement, je suis en pleine forme, j'ai eu une année 2019 compliquée où j'ai failli ne plus être de ce monde et, aujourd'hui, je suis plus prêt de re-signer que de ne pas re-signer."

Une bonne nouvelle en cette période morose pour les amoureux qui ont craqué l'un pour l'autre dans les coulisses de Secret Story en 2015. A l'époque, Benjamin Castaldi était encore marié à sa troisième épouse, Vanessa Broussouloux. L'année suivante, fraîchement divorcé, le complice de Cyril Hanouna repassait devant l'autel pour concrétiser son amour avec Aurore. Ensemble, ils forment ainsi une joyeuse famille recomposée puisque Benji est déjà papa de trois garçons, Simon et Julien (nés de sa relation avec Valérie Sapienza) et Enzo (né de ses amours avec Flavie Flament). Quant à Aurore, elle est maman de deux filles, Jade (18 ans) et Louise (14 ans), issues d'une précédente relation.

Toutes nos félicitations !