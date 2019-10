Benjamin Castaldi prêt à avoir un enfant avec Aurore ? "Honnêtement..."

On connaissait la série 7 à la maison et bientôt, Benjamin Castaldi pourrait nous offrir un remake, mais baptisé 6 à la maison. Mercredi 2 octobre 2019, le chroniqueur et animateur de 49 ans a annoncé dans Touche pas à mon poste que son épouse Aurore Aleman (42 ans) et lui songeaient à devenir une nouvelle fois parents.

Dans la famille Castaldi, on demande Julien, Simon (23 ans et 19 ans, nés de sa précédente union avec Valérie Sapienza) et Enzo (15 ans, né de sa précédente union avec Flavie Flament). Et dans la famille Aleman, on demande Jade et Louise (18 et 14 ans). Une belle famille recomposée qui pourrait prochainement accueillir un nouveau membre.

Il y a quelques jours, Cyril Hanouna a lancé la séquence "Friends" durant laquelle les chroniqueurs doivent donner leur avis sur une question posée par l'un des membres de l'équipe. Et hier soir, Benjamin Castaldi a demandé si c'était une bonne idée qu'il tente d'avoir un enfant avec Aurore Aleman alors qu'il fêtera ses 50 ans en mars prochain. Géraldine Maillet lui a conseillé de ne pas de nouveau se lancer dans cette aventure, tandis que Gilles Verdez et Kelly Vedovelli pensaient le contraire. Au final, l'ancien animateur de TF1 a expliqué qu'il était prêt à agrandir de nouveau sa famille : "Honnêtement, je suis en pleine forme, j'ai eu une année 2019 compliquée où j'ai failli ne plus être de ce monde et aujourd'hui, je suis plus prêt de re-signer que de ne pas re-signer", a-t-il déclaré. Espérons donc pour lui et son épouse, qui désire avoir un enfant avec l'homme qu'elle aime depuis au moins un an, réussiront à réaliser leur rêve.