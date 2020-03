Benjamin Castaldi : Ses relations avec Flavie Flament, "ça reste tendu..."

Le 8 février 2020, Benjamin Castaldi et Flavie Flament se retrouvaient à l'occasion de l'anniversaire de leur fils Enzo, qui fêtait ses 16 ans. Sur Instagram, l'animateur de C8 postait alors une photo révélant cette joyeuse réunion de famille à laquelle Aurore Aleman, la nouvelle femme de Benjamin Castaldi, était également conviée, entre autres. De quoi laisser à penser que tout ce petit monde s'entend à merveille, plus de dix ans après le divorce prononcé entre le complice de Cyril Hanouna et Flavie Flament. Or, ce n'est pas tout à fait exact, comme il l'a révélé lors du podcast Parents d'abord lancé par Télé-Loisirs.

"Il ne faut pas confondre Instagram et la vie de tous les jours", a-t-il premièrement lâché, amusé. Et de confier en toute transparence : "On est en bons termes. Mais ça reste des relations tendues. Il y a toujours des sujets qui fâchent liés au passé." Le plus étonnant reste que c'est Aurore qui réussit aujourd'hui à les faire s'asseoir ensemble. "C'est Aurore qui a apporté ça. Moi je n'ai pas le besoin irrépressible de réunir tout le monde", explique-t-il.

Toutefois, Benjamin Castaldi est prêt à reconnaître qu'il a une "relation plus proche" avec sa première femme, Valérie. "Parce que d'abord c'est mon premier amour, on s'est rencontré quand on avait 14 ans et on a quand même vécu quinze ans ensemble. Quand on s'est séparés, j'avais 30 ans", se souvient-il. A cet égard, Flavie Flament ne soutient pas la comparaison : "On est restés mariés cinq ans, ça a été assez rapide", glisse-t-il ainsi. En revanche, s'il y a une chose pour laquelle ils ont toujours été en accord, c'est bien leur fils Enzo : "Pour le coup, même quand ça a été tendu, on a toujours été d'une seule et même voix concernant l'éducation d'Enzo. Il était globalement très protégé." C'est déjà ça !