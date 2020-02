Benjamin Castaldi, avec Aurore, et Flavie Flament réunis pour leur fils Enzo

Les deux ex-époux Benjamin Castaldi et Flavie Flament ont eu le plaisir de célébrer ensemble l'anniversaire de leur fils Enzo le 8 février 2020.

Mariés de 2002 à 2008, les anciens amoureux avaient eu la joie de devenir parents de leur fils deux ans après leur union, en 2004. Sur Instagram, le chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste a partagé une photographie de la fête et de la belle réunion de famille qui a eu lieu à cette occasion : assis face à son actuelle épouse Aurore Aleman (maman de Jade et Louise), Benjamin Castaldi écrit en légende : "Happy birthday Mon fils d'amour." L'illustre grand-père du jeune homme, Jean-Pierre Castaldi, est naturellement de la partie et a face à lui son ex-bru, Flavie Flament, célibataire selon ses récentes confidences à Paris Match, en octobre 2019.

Nostalgique, l'animatrice a quant à elle marqué le coup de l'anniversaire d'Enzo en partageant dans sa story Instagram de nombreuses photographies de lui lorsqu'il était plus jeune.