Flavie Flament déjantée avec son fils Enzo Castaldi : Rares et amusantes photos

Enzo Castaldi poursuit toujours une petite carrière de youtubeur, avec plusieurs vidéos sur le jeu Fortnite. Très proche de ses fils, Flavie Flament s'était déjà accordé de superbes vacances avec l'adolescent et son frère Antoine, au Brésil, en août dernier. Âgé de 23 ans, son aîné est devenu photographe professionnel. Elle posait d'ailleurs devant son objectif pour TV Mag, au début du mois de novembre. "Antoine me connaît et obtient des choses de moi qu'aucun autre photographe de peut obtenir. Je travaille beaucoup avec lui parce qu'il a du talent, pas parce que c'est mon fils. Et puis, dans les signaux de la vie, avoir un fils photographe est assez magique. Dans sa décision personnelle, cet enfant aussi est une magnifique preuve de consolation", confiait Flavie Flament.