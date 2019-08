Flavie Flament : Vacances complices entourée de ses deux fils

C'est les vacances pour tout le monde... et même pour Flavie Flament . Histoire de se couper complètement du quotidien, la belle présentatrice a opté pour l'autre bout du globe en se rendant au Brésil. Un voyage qu'elle connait bien puisqu'elle y était l'année dernière, mais qu'elle n'aurait fait seule pour rien au monde ! A ses côtés, ses deux fils Antoine et Enzo profitent eux-aussi du paradis sur Terre en famille. Sur les comptes Instagram de la petite tribu, c'est couchers de soleil à gogo, plages d'Atins au nord-est du pays, nourriture locale et câlin avec les animaux du coin. "Le silence est d'or" écrit le cadet de Flavie Flament. Difficile, en même, temps de ne pas rester bouche bée devant ce spectacle.

Très médiatisée au moment de sa relation avec Benjamin Castaldi - qu'elle rencontré sur le plateau de l'émission Les P'tits Princes en décembre 2000 - l'animatrice de 45 ans a donné la vie à Enzo. Agée de 15 ans, l'adolescent a un grand frère né le 23 décembre 1995, issu des premières amours de maman avec le réalisateur Bernard Flament. "La présence de mes enfants m'a protégée de bien des choses, expliquait-elle à Paris Match. Je me devais de prendre soin de moi pour prendre soin d'eux. Il n'était pas question de rester engluée dans mes douleurs, de leur faire subir ce que je subissais." Fait amusant : son aîné a voulu prendre son indépendance à l'âge de 18 ans en déménageant juste à côté d'elle. Heureusement, les vacances sont là pour rattraper le temps perdu !