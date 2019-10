Flavie Flament n'a plus de contact avec sa famille : "Je suis en paix"

Depuis une petite dizaine d'années, Flavie Flament s'était volontairement éloignée de la télévision, continuant sa carrière à la radio. La star avait toutefois rompu son silence médiatique en accusant le défunt photographe David Hamilton de viol pendant son enfance. Une jeunesse brisée sur laquelle sa mère avait fermé les yeux. Aujourd'hui, elle confie à Paris Match qu'entre elles, le contact n'existe plus.

Flavie Flament, qui a tiré le livre La Consolation de sa traumatisante enfance, est en froid avec sa mère Catherine. "Je n'ai aucun contact avec elle depuis plus de huit ans, ni avec l'ensemble de ce que l'on pourrait considérer comme ma famille, à part la soeur de mon père, que j'aime profondément. Si je ne peux pas justifier l'attitude de ma mère, j'ai compris dès le départ l'ennui abyssal qui habitait cette femme et sa dérive. J'ai accepté, intégré, et j'ai désormais beaucoup d'indulgence pour elle. Je suis en paix", jure-t-elle.

Il y a trois ans, l'ex-épouse de Benjamin Castaldi avait déjà levé le voile sur cette mère avec laquelle les relations ont toujours été difficiles. "J'ai été élevée dans l'idée que j'étais une 'mauvaise'. Mon père était très absent, il ne voulait pas voir. Ma mère se plaignait, disait qu'elle perdait sa vie à s'occuper de nous. Mais elle savait être tendre lorsque du monde venait à la maison (...) Cela me faisait oublier qu'on me trouvait 'conne' et 'moche' le matin", confiait-elle à Psychologies.

Flavie Flament le clame : aujourd'hui, elle ne laisse plus les bourreaux entrer dans sa vie. "Parce que j'ai accepté un jour l'innommable, parce que ma famille était défaillante, parce que je n'ai pas été respectée, j'ai mis du temps à me dire que j'étais 'respectable'. J'ai développé une capacité à encaisser, à tolérer trop de choses - notamment d'être quelqu'un à qui l'on pouvait mal parler. Désormais, fini les relations toxiques ! Je ne fréquente plus que des gens que j'aime et qui me veulent du bien", dit-elle.

Thomas Montet

