Flavie Flament célibataire ? "Je peux aimer follement mais..."

Presque dix ans d'absence sur le petit écran et, enfin, le retour. Flavie Flament, ex-star de TF1, revient sur M6 avec l'émission L'atelier. Un programme qui démarrera le 9 novembre et prendra ses quartiers tous les samedis à 17h30. La star de 45 ans est aujourd'hui épanouie et bien dans ses chaussures après avoir vécu des épreuves. Elle traverse désormais la vie en célibataire mais avec de l'amour...

Dans les pages de Paris Match, Flavie Flament ne cache rien de son statut amoureux actuel : célibataire. "Je me sens très aimée par mes enfants, par mes amis, mais je suis célibataire, libre. J'adore la solitude, je l'ai apprivoisée", jure la maman d'Antoine (23 ans) et Enzo (15 ans). Et la jolie blonde d'ajouter : "Même quand je vis une belle histoire, j'ai besoin de partir seule deux ou trois jours pour écrire, réfléchir, pleurer dans une petite chapelle ou marcher pendant des heures." Surtout, après avoir révélé qu'elle a été victime de viol enfant et qu'elle a laissé trop de place dans sa vie à des gens mauvais, elle a pris une grande résolution : "Fini les relations toxiques ! Je ne fréquente plus que des gens que j'aime et qui me veulent du bien."

Flavie Flament a eu plusieurs histoires de coeur dans sa vie. Elle a ainsi été mariée au réalisateur Bernard Flament, père de son fils aîné puis à l'animateur Benjamin Castaldi, père de son deuxième fils. Jusqu'à l'an dernier, on pouvait aussi la voir roucouler dans les bras du beau brun Vladimir... Prête à retrouver l'amour, elle ne se met toutefois aucune pression et impose ses conditions. "Je peux aimer follement, mais j'ai besoin d'être indépendante. Je veux pouvoir partir quand je le souhaite, donc ne pas avoir d'entrave financière. (...) Je rêve d'amitié, de complicité et de bienveillance dans l'amour. On n'est pas forcés de vivre ensemble pour cela. Je veux être libre d'aimer et d'être aimée mais, surtout, ne pas me fondre et me perdre, m'enfermer dans une relation qui m'empêcherait d'être moi", détaille-t-elle.

Thomas Montet

