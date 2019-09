Flavie Flament de retour à la télé : "Ce n'était pas une nécessité"

Depuis 2010, Flavie Flament enchante les oreilles des auditeurs de RTL avec On est fait pour s'entendre, émission quotidienne diffusée à 15h, et Nous voilà bien !, le samedi matin. Mais son doux visage n'est plus apparu à la télévision depuis neuf ans. Bonne nouvelle, Flavie Flament est désormais de retour sur M6 pour partager une de ses passions avec les téléspectateurs.

C'est dans l'émission L'Atelier qui filme une dizaine d'artisans dont la mission est de réparer, de restaurer ou de sauver des objets qui ont une grande valeur sentimentale que la femme de 45 ans fait son come-back. C'est une information révélée par Le Parisien que la jolie blonde confirme. "Je n'avais pas particulièrement envie de refaire de la télévision. Ce n'était pas une nécessité", annonce l'ex-star de TF1 (Exclusif, Stars à domicile). Ce qui l'a convaincue, c'est le concept de L'Atelier. Et pour cause, elle est passionnée d'artisanat. Elle explique : "Depuis des années, j'attendais un programme qui ait du sens et qui corresponde à mes valeurs. Celui-là est une surprise. (...) Je suis partie il y a neuf ans par conviction et je reviens à l'antenne par conviction. (...) Depuis que j'ai tourné un documentaire il y a quelques années au musée du Louvre, j'envisage une troisième vie en suivant une formation de doreur de tableaux ! J'admire le geste, le savoir-faire, le travail. Quand M6 m'a parlé mi-juillet de L'Atelier, toutes les conditions étaient réunies."

Le tournage du programme avec Flavie Flament qui devrait être diffusé le samedi après-midi débutera la semaine prochaine.