Flavie Flament radieuse au naturel : elle fait l'unanimité

Flavie Flament n'a heureusement pas des vacances aussi mouvementées que son ancien époux Benjamin Castaldi, transporté à l'hôpital à la suite d'un mauvais plongeon. L'ancienne animatrice de TF1 âgée de 45 ans se trouve actuellement au soleil, dans une destination inconnue. Et elle se ressource avant sa rentrée sur RTL, où elle anime Nous voilà bien ! et On est fait pour s'entendre. Samedi 20 juillet 2019, elle a partagé une photo qui n'a pas laissé ses abonnés indifférents.

Flavie Flament a posé sans maquillage, confortablement installée sur une chaise en osier, les cheveux un peu en bataille et avec un petit sourire. "Ces matins-là...", a-t-elle légendé sa publication. Elle était accompagnée du hashtag (ou mot-dièse en français) "merci la vie". Une manière pour la belle blonde de faire comprendre à ses abonnés qu'elle a la chance de passer un excellent séjour.

Parmi les commentaires, nombreux sont les internautes à lui avoir fait savoir qu'elle était divine au naturel. Des compliments qui lui ont, à coup sûr, encore plus redonné le sourire.