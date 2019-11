Julien Castaldi boycotté au mariage de son père Benjamin, il balance

Être un enfant de star n'est pas toujours une mince affaire. Et ce n'est pas Julien Castaldi qui dira le contraire ! Ce vendredi 15 novembre 2019, le fils de Benjamin Castaldi était invité de Ça commence aujourd'hui sur France 2 pour clôturer une semaine consacrée à la célébrité. Faustine Bollaert cherchait à connaître en profondeur le parcours de ces jeunes gens qui ont subi la notoriété de leurs parents. Et à en croire Julien, sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille.

Et pour cause, pendant longtemps, son père animateur était un véritable phénomène, notamment au moment de Loft Story. Mais s'il a connu le succès, Benjamin Castaldi s'est également heurté au revers de la médaille. A cette époque, la presse s'en donnait à coeur joie pour faire des révélations à son sujet. Des révélations sur des sujets douloureux que même son fils ignorait. "Je savais qu'il n'était plus au top et qu'on le voyait plus autant. C'est surtout à travers les médias que j'ai appris qu'il allait vraiment pas bien et ça, ça a été un peu plus compliqué, a-t-il expliqué. Quand on a une Une de journal où on lit : 'Benjamin Castaldi au bord de'... voilà, c'était horrible. Presque j'en voulais à mon père, pourquoi il dit ça dans une interview où personne l'a forcé à dire ça".

Une autre fois, Julien Castaldi a appris par hasard que son célèbre père avait dit "oui" à Vanessa Broussouloux. Il est tombé des nues. "J'ai appris par la presse son dernier mariage. Pas celui avec Aurore, celui d'avant. Je l'ai appris comme ça, voilà... Au Danemark. Pourquoi on n'est pas venu ? Pourquoi on était pas invité ? Mais bon, c'est pas très grave" relativise-t-il.

Si pendant des années, leur relation père-fils a été détériorée par les frasques du chroniqueur de Cyril Hanouna, aujourd'hui ils ont forgé une complicité "fusionnelle". "J'ai la chance depuis 3/4 ans d'avoir un nouveau rapport avec mon père depuis que la majorité est passée."