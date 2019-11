Églantine Éméyé : Son fils aîné "angoissé" face à l'autisme de son frère

Églantine Éméyé est une maman dévouée ! Voilà quatorze ans qu'elle élève du mieux qu'elle peut son fils Samy. Le jeune garçon est polyhandicapé depuis qu'il a fait un AVC lorsqu'il n'était qu'un bébé. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 1 an et hémiplégique du côté gauche. Une situation qui a causé de longues années de souffrance pour l'ancienne animatrice de Qui prendra la suite ? (France 3). Pour mettre en lumière les difficultés qu'elle rencontre au quotidien, elle a même réalisé en 2014 un documentaire-choc, Mon fils, un si long combat.

Mais Églantine Éméyé n'est pas la seule à souffrir. Son fils aîné, Marco, a également vu sa vie chamboulée. Il n'avait que 3 ans lorsque Samy est né en 2005. Impatient de rencontrer son petit frère, "il a beaucoup essayé, au début" de construire une relation fraternelle, rapporte la jolie brune sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Mais en vain. "Rien ne se passait. Son frère ne le regarde pas beaucoup. Cela l'a beaucoup affecté", explique-t-elle. Marco se réfugie alors auprès de ses camarades d'école : "Ça a changé sa façon d'appréhender les autres de son âge. Il surinvestissait ses copains, comme s'il voulait en faire des frères et des soeurs. Donc, ce n'est pas simple."

Mais en grandissant, le jeune homme aujourd'hui âgé de 17 ans a su s'imposer en tant que soutien infaillible pour sa mère. "Il téléphone à son frère. Il lui parle. Pendant les vacances, de temps en temps, il me dit : 'Maman, laisse, c'est moi qui tiens la main de Samy et qui le promène.'" Toutefois, Églantine Éméyé confie que Marco est "très angoissé de l'avenir" et s'interroge énormément sur le jour où il se retrouvera seul pour prendre Samy en charge. "Maman, le jour où tu disparaîtras, est-ce que c'est moi qui vais devoir m'occuper de Samy ? Et comment ?", questionne-t-il.



Mais que Marco se rassure, Églantine Éméyé compte bien assurer son rôle de mère encore bien longtemps. Avec les années, elle souligne d'ailleurs les progrès de Samy et espère le voir intégrer un centre inclusif en région parisienne très prochainement.