Benjamin Castaldi bientôt papa à 50 ans : "J'ai longuement hésité"

"Ce sera un petit garçon", avait révélé Benjamin Castaldi le 23 mars 2020. Bientôt papa pour la quatrième fois, le chroniqueur de Touche pas à mon poste est aux anges. Mais avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, il a hésité. Il s'est confié lundi 6 avril dans l'émission Ce soir chez Baba.

Devenir papa une nouvelle fois, ce n'est pas cela qui a un peu inquiété l'homme de télévision. C'est plutôt pouponner à 50 ans. "J'ai trois garçons qui sont déjà très grands, et je me suis dit : 'Si j'ai un nouvel enfant, est-ce que je vais avoir la force physique de faire des choses avec eux ?'", a-t-il expliqué. Benjamin Castaldi est déjà papa de Julien (23) et Simon (bientôt 20 ans), nés de ses amours passées avec Valérie Sapienza, et d'Enzo (16 ans), fruit de sa romance avec Flavie Flament.

Ce qui lui a donné envie de passer outre cette petite inquiétude, c'est sa femme, la belle Aurore, qui voulait un enfant de lui. Il raconte : "Comme ma femme est plus jeune que moi - on a quasiment dix ans d'écart - et quand votre femme que vous aimez vous demande si on ne ferait pas un petit bout de chou... C'est vrai que j'ai hésité, j'ai longuement hésité. Et puis chemin faisant, je me suis dit que je ne pouvais pas lui refuser cette chose-là."

C'est donc un quatrième garçon qu'attend Benjamin Castaldi. Entre son aîné et celui qui naîtra bientôt, il y aura vingt-trois ans d'écart comme il l'a souligné. Quelques jours plus tôt, toujours sur C8, Benjamin Castaldi avait fait des confidences sur le prénom qu'il pourrait donner à son futur fils : "J'hésite avec Nino [prénom du fils de Cyril Hanouna, NDLR]. Ça sera peut-être Angelo parce que c'est le prénom de mon grand-père. Je ne sais pas encore ! Mais un nom italien."