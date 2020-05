Benjamin Castaldi bientôt papa : tendre photo d'Aurore enceinte

Benjamin Castaldi (50 ans) poste peu de photos de son épouse Aurore (43 ans) sur les réseaux sociaux. Jeudi 28 mai 2020, il a fait une exception et a dévoilé un moment intime et tendre avec sa femme, qui est enceinte de leur premier enfant.

Benjamin Castaldi et Aurore sont ensemble depuis 2014, se sont mariés en 2016 et vont devenir parents en 2020. Voilà pour les dates. Tout réussit donc à ce couple discret qui accueillera dans quelques mois un petit garçon, le quatrième pour le chroniqueur de C8. Après un confinement réussi, placé sous le signe du repos, Aurore continue de prendre soin d'elle et sait que son mari et son chien aussi sont là pour la soutenir. C'est en tout cas ce que l'on peut voir dans la publication de Benjamin Castaldi sur Instagram : la séduisante quadragénaire pose au naturel, sourit et fait un câlin à son fidèle compagnon. Petit bonus pour les abonnés, une partie du baby bump d'Aurore est dévoilé. Attendrie, la star de télévision écrit, en se mettant dans la peau du toutou : "Je prends soin de ma maîtresse et du petit bébé #amour #bebes."