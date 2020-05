Benjamin Castaldi et Aurore Aleman, couple masqué et stylé pour le déconfinement

Ce lundi 11 mai, les Français entament enfin leur déconfinement. Mais cette date qui était très attendue ne marque pas un retour à la normal pour autant. En effet, il sera toujours indispensable de s'imposer les gestes barrières ainsi que le port du masque. Benjamin Castaldi l'a bien compris et ne compte prendre aucun risque.

Sur son compte Instagram, l'animateur a indiqué s'être toutefois empressé de sortir en postant une photo de lui accompagné de sa femme Aurore. Les amoureux s'y dévoilent à l'extérieur, sillonnant les rues de Paris en toute tranquillité et surtout, chacun muni d'un masque. Et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit de masques en tissus et aux motifs fleuris, rouge pour Aurore et bleu pour Benjamin Castaldi. Le complice de Cyril Hanouna appelle ses abonnés à faire de même en légende, rappelant que la santé de tous est en jeux. Leur petite touche de style a beaucoup plu aux internautes, lesquels se sont même montrés envieux. "Vous êtes beaux", "Deux gangsters", "Sympa les motifs", "Géniaux vos masques", peut-on lire entre autres en commentaires.

D'autres ont d'autant plus adhéré à la piqure de rappel de Benjamin Castaldi que sa moitié attend leur premier enfant comme ils l'ont souligné. En effet, les précautions à prendre sont donc doublement de mises pour Aurore, laquelle serait à son cinquième mois de grossesse.

Quelques jours après l'annonce de sa grossesse, le couple révélait attendre un petit garçon. Encore un petit bonhomme donc pour le chroniqueur de Touche pas à mon poste de 49 ans, lui qui est déjà papa de trois garçons : Simon et Julien (nés de sa relation avec Valérie Sapienza) et Enzo (né de ses amours avec Flavie Flament). De son côté, Aurore est maman de deux filles, Jade (18 ans) et Louise (14 ans), issues d'une précédente relation.