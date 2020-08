Benjamin Castaldi papa fier : première photo avec son fils Gabriel

À 50 ans, Benjamin Castaldi n'aurait jamais pensé replonger dans les couches et les biberons. Mais sa femme Aurore Aleman aura réussi à lui faire changer d'avis et, ensemble, ils ont accueilli jeudi 27 août 2020 un petit bonhomme dans leur famille. Selon nos informations, le couple a décidé de le prénommer Gabriel, lequel aurait également pour deuxième et troisième prénoms, Ange-Yves et Thomas. C'est Benjamin Castaldi lui-même qui a annoncé cette naissance sur son compte Instagram, dévoilant seulement la petite main de son fils. Fou de joie, l'animateur ne résiste pas à l'envie d'en partager plus.

Ainsi, ce vendredi 28 août, au lendemain de la naissance de Gabriel, le complice de Cyril Hanouna a posté une nouvelle photo... de son pied ! "On a marché sur le bonheur...", légende-t-il. Une tendre image qui semble suffire pour faire fondre ses nombreux fans. En quelques heures, la publication a récolté plus de 18 000 mentions "j'aime".



Mais c'est via sa story Instagram qu'il a certainement fini de faire preuve de mignonnerie. Depuis l'ascenseur de l'hôpital où a accouché Aurore, Benjamin s'affiche masqué avec bébé dans les bras, comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. "Je suis tellement fier...", confie-t-il. Sa chère et tendre n'a quant à elle toujours pas communiqué sur l'arrivée de leur enfant.