Benjamin Castaldi et Aurore Aleman parents : le prénom de leur fils révélé

Quelle belle nouvelle que celle que vient de partager Benjamin Castaldi ! L'animateur de 50 ans est papa pour la quatrième fois d'un nouveau petit garçon. Sur Instagram jeudi 27 août 2020, il a confié que sa femme Aurore Aleman avait donné naissance à leur fils en partageant une première photo en noir et blanc du bébé sur laquelle son adorable petite main est à l'honneur. "Bravo à la maman... Il est tellement beau ! Quelle émotion. 3,440 kg 53 cm et, pour le prénom, on n'est pas décidé", avait-il légendé, recevant une foule de félicitations en commentaires. Mais, Benjamin et Aurore n'auront finalement été indécis qu'un court moment, car, selon nos informations, les amoureux ont bel et bien trouvé comment appeler leur premier enfant en commun. Leur bout de chou répond finalement au doux prénom de Gabriel. Il portera également pour deuxième et troisième prénoms, Ange-Yves et Thomas.

Ange-Yves est un patronyme symbolique aux yeux de Benjamin Castaldi : il figure déjà sur les papiers d'identité de ses trois premiers enfants, Julien et Simon (23 ans et 20 ans, nés de sa première union avec Valérie Sapienza), ainsi qu'Enzo (16 ans, fruit de son ancien mariage avec Flavie Flament). Il s'agit tout simplement des prénoms des grands-pères de Benjamin. Concernant le choix de Thomas, il s'agit cette fois d'un hommage d'Aurore à son père.

À noter qu'Aurore n'en est pas à sa première expérience de maman et qu'elle était déjà comblée par ses deux filles, Jade (19 ans) et Louise (15 ans), issues d'une précédente relation. De son côté, elle n'a toujours rien communiqué sur ses réseaux sociaux, se remettant sans doute de ses émotions. Gabriel a, par ailleurs, choisi un très bon moment pour pointer le bout de son nez dans la vie de ses célèbres parents puisque ces derniers se sont mariés il y a quatre ans jour pour jour dans le Sud de la France. Très entouré, il ne fait aucun doute qu'il ne manquera pas d'amour au sein de sa belle et grande famille recomposée.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.