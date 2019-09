Benjamin Castaldi papa pas toujours présent : en larmes, il s'excuse

Benjamin Castaldi était autour de la table des chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8), mercredi 18 septembre 2019. Et il s'est livré comme jamais lors de la séquence du "grand pardon", organisée à l'occasion de la journée internationale du pardon qui avait lieu hier. Un moment fort en émotions pour l'homme de 49 ans.

Comme l'indique le nom de la séquence, les personnes qui y ont participé devaient demander pardon à une personne à laquelle elles avaient déjà causé du tort. Benjamin Castaldi a choisi de s'excuser auprès de ses enfants : Julien, Simon (23 ans et 19 ans, nés de sa précédente union avec Valérie Sapienza) et Enzo (15 ans, né de sa précédente union avec Flavie Flament). "Je me suis marié beaucoup de fois, et dans les regrets que j'ai dans ma vie...", a confié celui qui a aussi été marié à l'animatrice Vanessa Broussouloux, avant d'être stoppé par Cyril Hanouna afin qu'il rappelle le nom de ses fils.

"C'est vrai qu'Enzo, je m'en suis plutôt beaucoup occupé, même si on a divorcé assez tôt avec Flavie. Julien quand je suis parti, il avait 3 ans. Mais Simon, il avait 9 mois. C'est tôt", a-t-il poursuivi avant d'être pris par l'émotion. Des trémolos dans la voix, l'époux d'Aurore Aleman a expliqué qu'aujourd'hui, il tentait de rattraper le temps perdu. "Pardon à Julien, pardon à Simon, je vous aime, c'est tout. Je n'ai pas été là, on ne va pas se mentir. C'est la carrière, c'est quand on est amoureux, on vit ses histoires, il y a forcément des victimes. Malheureusement, c'est souvent les enfants, parce qu'on est égoïste et on n'est pas là. Je suis parti trois ans en Amérique, je les ai très peu vus. (...) C'est évident qu'ils ont senti que je n'étais pas présent, mais ça va mieux, je suis content. (...) Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre avec Enzo et Simon", a conclu Benjamin Castaldi.

Si Julien et Simon étaient en colère à l'époque, leurs relations sont apaisées aujourd'hui. L'aîné est d'ailleurs venu sur le plateau afin de déclarer, également très ému, son amour à son père.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1 077 000 téléspectateurs, soit 4,9% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.