Cyril Hanouna s'offre Wejdene et d'autres stars pour le clip de TPMP : la vidéo

C'est le grand jour. Ce lundi 31 août 2020, Cyril Hanouna et son équipe de Touche pas à mon poste sont de retour sur C8 pour la 11e saison. Une nouvelle édition qui a été lancée en grandes pompes par un pré-générique qui valait le détour.

Le 28 août dernier, le présentateur de 45 ans a donné le ton sur Instagram. Deux artistes de talent ont accepté de tourner pour le clip de rentrée de Touche pas à mon poste : le phénomène du moment Wejdene et Franglish. C'est en posant à leurs côtés que Cyril Hanouna a annoncé la bonne nouvelle. Mais ils n'étaient pas les seuls artistes à figurer dans la vidéo.

Les images débutent avec le tube Savage Love de Jason Derulo et l'animateur qui a enfilé sa plus belle tenue pour ses fanzouzes. Il est vite rejoint parValérie Benaïm qui lui demande de l'appeler Wejdene. Cette dernière est donc apparue et a chanté son célèbre titre Anissa avec Cyril Hanouna. Keen'V a ensuite apporté un air de vacances avec sa chanson Tahiti. L'occasion pour Baba et Isabelle Morini-Bosc de faire quelques pas de danse.

Le jeune papa Benjamin Castaldi et d'autres chroniqueurs ont ensuite dansé la chorégraphie de Jerusalema avant que Franglish ne chante quelques notes, accompagné à la guitare par Cyril Hanouna. Le duo Big Flo & Oli a ensuite interprété Coup de blues /Soleil avec un Baba déchaîné. Enfin, Wejdene a fait son retour pour finir en beauté. Le ton est donc donné, ce sera une fois de plus la fête cette saison, dans Touche pas à mon poste.

Une fois le clip dévoilé, Cyril Hanouna a fait son arrivée sous les applaudissements des personnes présentes dans le public. C'est un tout nouveau plateau que tout le monde a pu découvrir. Pour la première, le présentateur a reçu Gérard Depardieu, le présentateur de cette édition.