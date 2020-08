Benjamin Castaldi : Tendre photo d'Aurore et leur fils et retour à la maison !

Puis, au lendemain de la publication de cette belle image, Benjamin Castaldi a partagé en story, toujours sur Instagram, une grande nouvelle : Gabriel et Aurore s'apprêtent à quitter la maternité pour rentrer à la maison ! Le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste dévoile une photo du cosy destiné à son tout-petit, avec body et pyjama prêts pour le départ. "Jour de sortie pour Gabriel... Chut, je ne lui ai pas dit pour le bordel à l'extérieur", écrit-il, avec des smileys morts de rire.

Rappelons que, pour l'heure, Aurore est restée silencieuse sur les réseaux sociaux. Depuis la naissance, l'heureuse maman n'a rien posté. Sans doute profite-t-elle au maximum des premiers instants avec son nouveau, son premier garçon.

Une nouvelle aventure pour Benjamin Castaldi et Aurore, 43 ans. Mais ils sont tous les deux déjà parents. En effet, l'animateur est le papa de Julien et Simon (23 ans et 20 ans, tous les deux nés de sa première union avec Valérie Sapienza) et Enzo (16 ans, fruit de ses amours avec son ex-femme Flavie Flament). De son côté, la belle Aurore a deux filles : Jade (19 ans) et Louise (15 ans), nées d'une précédente relation.

Encore toutes nos félicitations à Benjamin Castaldi, Aurore Aleman et tous leurs proches pour l'arrivée du petit Gabriel.