Wejdene : La chanteuse d'"Anissa" révèle enfin son âge

Elle a fait vriller tous les Bescherelle du pays avec son "Tu hors de ma vue". Wejdene a débarqué dans nos vies au mois de mai 2020 avec Anissa et ne semble pas avoir envie d'en sortir de sitôt. De retour avec un nouveau titre intitulé Coco, qui cumule déjà des millions de vues sur YouTube, la jeune femme a déjà un album sous le coude et une date de sortie pour ce premier opus. Il faudra attendre patiemment jusqu'au 25 septembre prochain pour découvrir la tracklist sur laquelle elle a travaillé sans relâche. Ce qui est plutôt pas mal pour une adolescente... de 16 ans !

Mon rêve se réalise enfin

"J'étais préparée, expliquait-elle à Purebreak en plein confinement. C'est pas un son comme les autres, il y a des fautes de français, des fautes d'orthographe. J'ai pas fait exprès, en plus. Qui ose dire dans son son 'tu prends tes caleçons sales' ?" La photographie sélectionnée pour la pochette de l'album la met en scène, assise sur un bureau présidentiel dans un ensemble blazer rose fuchsia. Derrière elle, un gâteau d'anniversaire dont le nombre de bougies ne laisse aucune place au doute. "Mon rêve se réalise enfin, ajoute sobrement Wejdene sur les réseaux sociaux. J'ai tout juste 16 ans et je bosse 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour vous satisfaire. J'ai tout mis dans l'album ! Et vous n'avez encore rien vu..."