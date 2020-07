Les Marseillais : Une star rejoint la villa, la surprise improbable !

De son côté, l'interprète du titre Anissa, qui a beaucoup buzzé ces dernières semaines et dont le clip cumule 40 millions de vues sur YouTube, s'est affichée en story, toujours sur Instagram, avec deux candidates éliminées des Marseillais vs Le Reste du monde : Carla Moreau et Maeva Ghennam. Avec l'une puis avec l'autre, Wejdene a réalisé des vidéos TikTok sur son tube... et peut se targuer d'avoir reçu de gentils mots de la brunette. "Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je suis fière d'elle, a lancé Maeva Ghennam en story. Elle a tout éclaté, c'est la meilleure, la numéro 1."

C'est une nouvelle vie qui s'offre à Wejdene, jeune chanteuse – dont l'âge reste secret, mais qui assure être majeure –, propulsée sur le devant de la scène il y a à peine deux mois. Désormais, elle se retrouve aux côtés de Carla Moreau et Maeva Ghennam, les deux candidates qu'une foule est venue rencontrer mardi 28 juillet 2020 alors qu'elles dînaient dans un restaurant à Antibes. Un petit aperçu de ce qui attend peut-être la chanteuse... En juin dernier, elle racontait déjà être arrêtée par des fans : "C'est incroyable. Depuis quelques semaines, on me reconnaît dans la rue. Je ne peux plus sortir seule. Mais ils m'appellent tous Anissa !"