Les Marseillais : Foule noire autour de deux candidates, la police en renfort

Depuis quelques semaines, le tournage de la nouvelle saison des Marseillais vs Le Reste du monde a débuté dans le Sud de la France, aux Adrets-de-l'Esterel, près de Cannes. Une aubaine pour les candidats emblématiques de l'émission, qui sont des habitués de la région. D'ailleurs, lorsqu'ils se font éliminer, c'est en un rien de temps qu'ils reprennent le cours de leur vie et se rendent dans leurs endroits préférés pour faire la fête. Ce fut le cas mardi 28 juillet 2020 pour Carla Moreau et Maeva Ghennam. Les deux amies ont profité d'un moment de détente à Antibes et ont passé la soirée dans un restaurant. Mais, le duo était loin de se douter que sa venue susciterait un attroupement d'une centaine de personnes.

En effet, comme elles l'ont dévoilé à travers plusieurs vidéos dans leurs stories Instagram, Carla Moreau et Maeva Ghennam avaient tout des rock stars face à leurs fans déchaînés et désireux de les rencontrer. Des cris, des photos, des mots d'amour... la foule ne reculait devant rien pour se faire remarquer par le célèbre duo. Des voitures de police ont même dû se positionner autour d'elles pour éviter tout débordement. Carla et Maeva se sont d'ailleurs montrées reconnaissantes d'avoir suscité autant d'intérêt. "Je vous aime fort", a notamment commenté l'ex de Greg sur une vidéo du public en délire.

Si Maeva et Carla se sont donc fait éliminer par leurs "fratés" lors du tournage des Marseillais vs Le Reste du monde, elles continuent bien entendu de soutenir de loin leur famille, qui peut toujours compter sur Julien Tanti, Paga, Benjamin Samat et bien d'autres encore pour ramener la coupe à la maison. On sait également que Jessica Thivenin est venue leur prêter main-forte, confiant son fils Maylone à son papa Thibault Garcia. Du côté de l'équipe adverse, les téléspectateurs retrouveront Nikola Lozina, qui a eu le plaisir de découvrir le sexe du bébé qu'il attend avec sa fiancée Laura Lempika il y a peu, mais aussi Melanie Da Cruz, invitée surprise du tournage qui a fait un retour express dans le milieu de la télé-réalité, plus de trois ans après son passage dans les Anges. La diffusion est attendue à la rentrée prochaine.