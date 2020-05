Maeva Ghennam menacée par Greg "Son sac, qu'il se le mette dans ses fesses !"

Alors qu'on la croyait comblée après sa fête d'anniversaire organisée le 15 mai 2020, Maeva Ghennam est apparue en pleurs le lendemain sur Snapchat. En plus d'avoir subi une tentative de cambriolage quelques heures après sa fête, la candidate de télé-réalité a été énormément déçue par son ex Greg. Le jeune homme - qui lui a offert un sac Chanel pour ses 23 ans - n'a pas accepté que Maeva ne se remette pas en couple avec lui après ce luxueux cadeau. En larmes, elle explique : "J'ai eu une tentative de cambriolage ce matin, ça m'a mis un coup au moral mais pas que pour ça... Greg m'offre le sac Chanel, je le remercie je fais un câlin... et il me dit quoi ? T'as pas été reconnaissante pour ton cadeau."

Ne jugeant plus son cadeau utile étant donné que Maeva ne s'était pas remise avec lui, le jeune homme a même menacé la jeune femme de lui reprendre son cadeau le lendemain matin. Dépitée et bouleversée, Maeva déclare exténuée : "Son sac, qu'il se le mette dans ses fesses !" Pour en rajouter une couche, Maeva explique que son ex Greg a failli se battre avec l'un de ses amis lors de la soirée mais aussi qu'il est allé voir plusieurs des invités en leur répétant : "Je lui ai offert un sac Chanel, elle ne s'est même pas remise avec moi". Grande classe.

Se sentant incomprise, Maeva se disait pourtant prête à se remettre avec Greg mais voulait simplement prendre son temps. Quoiqu'il en soit, c'est désormais de l'histoire ancienne pour Maeva qui a complètement changé d'avis en constatant le comportement du jeune homme. "Je suis au plus mal, au plus bas... Greg je l'ai bloqué partout, je peux plus." Une fête qui a visiblement tourné au fiasco pour la candidate des Marseillais VS Le reste du monde et ses invités...