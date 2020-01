Maeva Ghennam : Victime d'une tentative de cambriolage, elle s'insurge

Maeva Ghennam est très en colère ! Actuellement en vacances à New York avec sa mère depuis plus de huit jours, la candidate phare des Marseillais a appris une bien mauvaise nouvelle. En effet, il semblerait que des cambrioleurs aient essayé de forcer son domicile en son absence... Remontée comme un coucou, la pulpeuse jeune femme s'est immédiatement emparée de son compte Snapchat pour pousser un gros coup de gueule.

"Vous savez quoi ? Mais j'ai les nerfs. Sur la tête de ma mère que je vais péter un câble. Il y a des gens qui ont essayé, là maintenant, de me cambrioler. Mais heureusement il y a ma grand-mère chez moi", s'énerve la jeune femme, face caméra. "Il y a ma grand-mère et mon frère. Là, mon frère est en train de faire tout le tour du quartier avec tous mes cousins, tous ses collègues. Et s'il vous attrape, il va vous n***er. J'ai tellement les nerfs que je n'arrive pas à parler. Ils font tous le tour du quartier. Il ne vaut mieux pas que vous essayiez de rentrer. Si vous réessayez, avant que la police vous arrête, ils vont tellement vous tabasser que vous finirez à l'hôpital. Ne réessayez même pas !", menace-t-elle, folle de rage.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive à un candidat de télé-réalité. Carla Moreau et son chéri Kevin Guedj, ont eux aussi, récemment, dû faire face à un cambriolage, tout comme Jessica Thivenin et Thibault Garcia avant eux. Pour fuir cette oppression permanente liée à leur notoriété, ces derniers avaient d'ailleurs décidé de déménager à Dubaï où ils coulent désormais des jours heureux avec leur petit Maylone.

Maeva Ghennam devrait revenir en France dans trois jours. En attendant, nul doute que la jeune femme va vivre la fin de son séjour avec une certaine angoisse au ventre...