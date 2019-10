Jessica Thivenin : Le visage de Maylone en partie dévoilé, visite de sa chambre

Mardi 22 octobre 2019, Maylone, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia né le 7 octobre, est enfin rentré à la maison. Après une première nuit passée aux côtés de ses parents, le bébé qui a été opéré pour une atrésie de l'oesophage a enfin pu découvrir sa chambre.

Les parents marseillais ont fait visiter ce lieu unique à leurs abonnés. Comme on peut le voir, la chambre de Maylone est blanche et grise. Des couleurs douces comme le reste de la décoration. Le "petit monsieur" comme le surnomment Jessica Thivenin et Thibault Garcia a un lit pour bébé agrémenté d'un mobile. Plusieurs peluches y prennent place également. Au sol, on peut voir un mouton à bascule, un tipi sous lequel Maylone prendra plaisir à se réfugier plus tard. Deux coffres à doudous en osier ont aussi leur dans un coin de la chambre avec un éléphant à l'intérieur et d'autres peluches. Deux bonshommes lumineux assurent une douce luminosité. Une table à langer et une armoire complètent le mobilier.

Pendant la visite, Maylone est dans son lit et ses parents, qui font tout pour le protéger de leur célébrité – Jessica Thivenin a d'ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet –, ont dévoilé dans une des vidéos une partie de son visage, une grande première !

Pour Jessica Thivenin, ouvrir les portes de la chambre de Maylone est tout un symbole. Le 21 octobre, la jeune femme avait révélé que la chambre de Maylone est restée condamnée depuis le jour de sa naissance. Pour elle il était beaucoup trop douloureux d'entrer dedans. "Sa chambre est prête depuis des semaines. Je suis honnête avec vous, sa chambre est condamnée. La porte est fermée à clef. On n'y va pas. Tout simplement parce que ça me fait trop de peine. J'avais fait sa valise pour l'hôpital quand j'ai été accoucher. J'ai défait sa valise en rentrant de l'hôpital. Quand il a fallu tout défaire dans sa chambre, remettre tout en place, ça a été un moment très difficile pour moi. Je n'ai jamais rouvert cette porte. Je n'y vais pas", avait-elle déclaré.