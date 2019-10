Jessica Thivenin maman : Nouvelles rassurantes et confidence déchirante

Enfin le bout du tunnel pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia, couple phare des Marseillais ! Le 7 octobre 2019, au terme d'une grossesse particulièrement éprouvante, la jeune femme donnait naissance à leur fils Maylone. Un joyeux moment qui a très vite été entaché par de malheureuses complications. Une longue période de silence s'est alors ensuivie pour le couple qui a disparu un certain temps des réseaux sociaux.

Après avoir passé deux semaines à observer leur fils dans une couveuse, les deux amoureux s'apprêtent enfin à ramener leur bébé à la maison ! Lundi 21 octobre 2019, en story Instagram, Jessica Thivenin affiche une mine réjouie en déclarant : "Maylone s'est enfin fait retirer son dernier tube, celui qui reliait son nez à son estomac et qui lui permettait de se nourrir. Il a pu prendre son premier biberon avec son papa, son deuxième biberon avec sa maman et c'est trop bien ! On a vrai petit bonhomme sans câbles partout, c'est trop génial !, s'extasie-t-elle. Là, ils le gardent en observation, mais d'ici demain ou grand maximum après-demain, ils vont nous le rendre !" conclut-elle un grand sourire aux lèvres.

Une heureuse nouvelle qui soulage grandement la jeune maman de 29 ans. "Là, je commence à languir, ça fait deux semaines que j'ai accouché, je me languis. La couveuse, je ne peux plus la blairer. Le voir dormir dans cette boxe, je n'en peux. J'ai envie qu'il soit à la maison, dans son berceau. J'ai envie qu'il soit près de nous. Ça va vite arriver maintenant", se rassure la Marseillaise le même jour en story Snapchat.

Quelques minutes plus tard, Jessica Thivenin s'emparait à nouveau de son compte Snapchat pour y faire une douloureuse confidence. Après la naissance de son fils, elle n'a pas pu le serrer contre elle, pas plus que son chéri Thibault Garcia. C'est donc seul que le couple a regagné son domicile. Un moment qui s'est révélé très difficile pour la jeune maman : "Sa chambre est prête depuis des semaines. Je suis honnête avec vous, sa chambre est condamnée. La porte est fermée à clef. On n'y va pas", confie-t-elle avant de continuer : "Tout simplement parce que ça me fait trop de peine. J'avais fait sa valise pour l'hôpital quand j'ai été accoucher. J'ai défait sa valise en rentrant de l'hôpital. Quand il a fallu tout défaire dans sa chambre, remettre tout en place, ça a été un moment très difficile pour moi. Je n'ai jamais rouvert cette porte. Je n'y vais pas", conclut Jessica Thivenin, une fois de plus au bord des larmes.

Depuis, Maylone va mieux et les jeunes parents franchissent les étapes doucement, mais sûrement, à l'image du premier peau à peau qu'ils ont enfin pu effectuer avec leur fils, le 19 octobre 2019. Un moment tant attendu que les amoureux ont pris soin d'immortaliser en photos et en vidéos.