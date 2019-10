Jessica Thivenin, son fils hospitalisé : Thibault n'a "même pas pu le porter"

Après Jessica Thivenin, c'est au tour de son mari Thibault Kuro Garcia de briser le silence sur Snapchat. Après sa naissance le 7 octobre 2019, son fils Maylone a dû être transporté d'urgence dans un autre hôpital afin de subir une opération, à la suite de complications. À l'issue d'une semaine sans donner de nouvelles, le beau brun de 28 ans s'est exprimé sur cette épreuve.

D'entrée de jeu, Thibault a expliqué que s'il était de retour sur les réseaux sociaux, c'est que ça allait "un peu mieux". "Meilleur jour de notre vie qui s'est vite transformé en cauchemar. Une heure après la naissance, quand je suis descendu et que j'ai vu beaucoup de docteurs autour du petit, j'ai vite compris qu'un truc n'allait pas. J'ai appelé Jessica qui est descendue en fauteuil roulant et là, on a compris qu'il y avait un souci. (...) Les docteurs nous ont expliqué que notre fils était atteint d'une malformation qui s'appelle l'atrésie de l'oesophage. Pour vous expliquer rapidement, l'oesophage a deux conduits. Un relié à l'estomac, l'autre aux poumons. Et, en gros, celui de Maylone ne s'était pas fermé. Quand il mangeait, il vomissait directement ou alors ça partait dans les poumons. Donc, on n'a pas pu le nourrir. D'entrée, ils nous ont dit opération d'urgence. Je me suis retrouvé vingt minutes après dans une ambulance pour être transféré dans un autre hôpital. Jessica ne savait pas comment réagir. Moi non plus. D'un coup, tout nous tombe sur la tête. C'est indescriptible", a enchaîné le jeune papa.

Les médecins ont vite tenté de rassurer Jessica et Thibault en expliquant qu'une intervention chirurgicale pouvait tout arranger et qu'elle aurait lieu deux jours plus tard. En attendant, il était nourri grâce à une sonde. S'ils ont tenu, c'est notamment grâce au soutien de leurs proches. "Je n'ai pas pu le porter, je ne connais pas son odeur, je ne sais pas ce que c'est de l'avoir sur moi, je n'ai pas pu profiter du peau à peau. C'est un peu frustrant, c'est très dur", a poursuivi l'ex-candidat de télé-réalité. Mais son épouse et lui ont tenté de relativiser en se disant qu'il y avait pire : "C'est ce qui nous a permis de tenir. Une semaine après, on reprend les snap, donc vous comprenez que l'opération s'est bien passée. Qu'il se réveille petit à petit. On est avec lui à peu près 14 heures par jour. On est à l'hôpital H24. Si tout va bien, d'ici à une quinzaine de jours, on devrait enfin pouvoir le prendre et le ramener chez nous. C'est très rassurant. J'ai oublié de vous préciser un truc : il est blond. C'est très drôle. Mais il est trop beau", a conclu Thibault.

Nous souhaitons beaucoup de courage à Jessica Thivenin et Thibault !