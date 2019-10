Jessica Thivenin, en larmes, donne des nouvelles de son fils Maylone

C'est un bonheur en demi-teinte qu'ont vécu Jessica Thivenin et son mari Thibault le 7 octobre dernier. Comme les deux candidats des Marseillais l'avaient annoncé sur Instagram, leur fils Maylone est né ce jour-là. Malheureusement, il a dû être transféré dans un autre hôpital afin d'être opéré. Une complication sur laquelle les jeunes parents ne s'étaient pas vraiment épanchés. Après sept jours de silence, la belle blonde de 29 ans s'est exprimée, en larmes par moments, sur Instagram, ce lundi 14 octobre 2019.

C'est une Jessica avec les traits tirés par la fatigue que les internautes ont découverte. Très vite, elle est entrée dans le vif du sujet afin d'expliquer aux personnes qui l'ont soutenue ce qu'il s'était passé. "J'ai accouché, j'ai pu porter mon fils quelques secondes dans les bras. On me l'a très vite enlevé parce qu'il a eu un problème. Il avait une atrésie de l'oesophage. Le tuyau par lequel il devait manger n'était pas formé, il manquait un centimètre. Donc la nourriture n'allait pas dans son estomac, il ne pouvait pas se nourrir. C'était relié aux poumons. J'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit que j'avais mal-formé mon bébé alors que j'avais arrêté de fumer, je n'avais pas bu, je faisais attention à ce que je mangeais. Je me sentais mal, j'avais l'impression que le monde s'effondrait", a confié la jeune maman dans un premier temps.

Elle a ensuite expliqué que Maylone avait été transféré le soir-même dans un autre hôpital, accompagné de Thibault. Jessica n'a malheureusement pu les suivre, étant donné qu'elle venait d'accoucher. "Ça a été hyper dur pour moi d'être séparée", a-t-elle témoigné. Fort heureusement, elle a eu la chance de se rendre à son chevet dès le lendemain, car son accouchement s'était bien passé. "Il a été opéré jeudi, ça a été le pire jour de ma vie entière. C'était hyper long, ça a duré 4-5h. Mais il a été hyper fort et aujourd'hui il va bien. Il a encore des tuyaux partout mais l'opération s'est bien passée. (...) Après trois jours sous morphine, il s'est réveillé hier en fin de soirée. Ça va aller, notre fils est costaud, il est gentil, il est beau", a-t-elle vite rassuré ses fans.

Désormais, le couple n'a qu'une hâte, rentrer à la maison avec son fils, d'ici une dizaine de jours, et pouvoir enfin le porter. Surtout Thibault, qui n'a jamais eu Maylone dans ses bras. Malgré l'épreuve qu'elle affronte, Jessica essaie de relativiser. Elle a également révélé qu'à cause de tout ce stress, elle a "beaucoup maigri".