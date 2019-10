Jessica Thivenin maman : Son fils est né mais il y a "des complications"...

Pour rappel, c'est le 20 avril 2019 que la belle blonde de 29 ans avait officialisé sa grossesse. Pour l'occasion, elle avait publié une photo d'elle dans les bras de son mari, tenant une échographie à la main. "Je suis tellement heureuse de vous annoncer que, dans six mois, nous serons 3. Tu seras un merveilleux papa en plus d'être un incroyable mari. Je t'aime", avait-elle écrit en légende. Thibault Kuro Garcia avait aussi partagé la nouvelle : "Très heureux et fiers de vous annoncer que mon épouse et moi attendons un heureux événement pour fin 2019 ! Tellement hâte de devenir père...", pouvait-on lire en commentaire de l'instantané. Fin août, la future maman a révélé qu'elle allait avoir un petit garçon.

Jessica Thivenin a ensuite pris un plaisir certain à dévoiler des photos de son baby bump. Elle a aussi partagé ses doutes concernant sa future maternité. "Je ne suis pas très bien. Des fois, je pleure pour rien. C'est les hormones. (...) Je me rends compte que je vais être une maman. J'ai peur de ne pas être une bonne maman, je me pose plein de questions. Je ne me rends pas compte. Et quand j'y pense, j'ai peur. Je vous partage toutes mes phases de femme enceinte. (...) Il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas. Ça y est, je vais être une grande", confiait-elle notamment, en larmes, le 8 mai 2019.

Si sa grossesse s'est déroulée sans difficulté au début, elle avait fini par se compliquer à cause de nombreuses contractions. Lundi 17 juin, elle avait même dû subir un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme). Et, durant quatre mois, elle avait été contrainte de rester alitée afin que son bébé arrive le plus tard possible. Heureusement, Jessica Thivenin a pu compter sur le soutien de Thibault, qui a tout fait pour qu'elle se sente au mieux. Fort heureusement, le bébé n'est pas né grand prématuré. Jessica n'en était tout de même qu'à son huitième mois de grossesse. Mais depuis fin septembre, elle avait l'autorisation de sortir un peu.