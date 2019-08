Jessica Thivenin enceinte : elle révèle le sexe de son bébé

C'est avec beaucoup d'excitation que Jessica Thivenin s'est rendue à son rendez-vous médical ce dimanche 25 août 2019. Et pour cause, en plus d'avoir la possibilité de quitter la chambre de son luxueux appartement de Dubaï, puisqu'elle est alitée suite aux complications de sa grossesse qu'elle rencontre, elle a découvert le sexe de son futur bébé. Épanouie comme jamais, elle s'est empressée de partager la nouvelle avec ses 4 millions d'abonnés sur Instagram.

"Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons avoir un petit garçon" a-t-elle déclaré. Une légende accompagnée d'une série de photos sur lesquelles elle et son mari, Thibault Garcia, se câlinent au milieu d'une flopée de ballons bleus. En quelques minutes, son annonce a eu l'effet d'une bombe puisque une multitude de commentaires est apparue. Ses "fratés" de toujours, Julien Tanti et Benjamin Samat, ont notamment exprimé leur joie d'accueillir un nouveau "tchatcheur" dans la famille des Marseillais.

De son côté, Thibault Garcia a partagé à son tour quelques photos de leur bonheur. Et il n'a pas manqué de commenter avec humour la nouvelle. "Heureux de vous annoncer que ma merveilleuse femme et moi attendons un petit garçon ! Tout va bien pour sa santé et son sexe est énorme" lit-on sur sa page Instagram. Le futur papa en a également profité pour dévoiler le visage de leur bébé via une échographie en 3D.

C'est donc un nouveau garçon qui verra le jour très prochainement. Si le temps se fait long pour Jessica Thivenin contrainte d'être alitée jusqu'à la fin de sa grossesse, nul doute que cette annonce lui a réchauffé le coeur. Décidément, la famille des Marseillais ne cesse de s'agrandir de jour en jour puisque les stars de téléréalité sont désormais nombreuses à attendre un enfant, à l'image de Carla Moreau. Elle devrait accoucher à quelques jours d'intervalles seulement de sa grande copine. Julien Tanti et Manon Marsault sont quant à eux déjà les heureux parents du petit Tiago âgé d'un an.