Jessica Thivenin enceinte : cette grande étape qu'elle s'apprête à franchir

Jessica Thivenin revient de loin. En juin dernier, la candidate des Marseillais a subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme) à cause de trop nombreuses contractions. Depuis, elle est contrainte de rester alitée. Malgré quelques fausses alertes, son bébé est toujours bien au chaud, un soulagement pour la future maman de 29 ans qui craignait qu'il soit un grand prématuré.

Le 11 septembre 2019, l'épouse de Thibault Kuro Garcia a souhaité faire une belle déclaration à son bébé. "Mon fils je t'aime tellement. Dans 5 jours, exactement 34 SA, on sort de la grande prématurité. C'est juste incroyable, ça me paraissait si loin il y a 13 semaines lors de mon alitement, de mon cerclage, et maintenant on parle en jours, en semaines. Je suis tellement fière de moi, de mon mari et de mon fils... Quel parcours ! Bientôt notre famille réunie... Hâte", a écrit Jessica Thivenin en légende d'une photo sur laquelle elle pose debout, son baby bump bien visible. Une publication qui a attendri ses fans.