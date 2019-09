Jessica Thivenin enceinte et en "état de décomposition" : "C'est bientôt fini"

Depuis le début de sa grossesse, Jessica Thivenin partage ses joies et ses peines avec ses abonnés. Et ce lundi 30 septembre 2019, après avoir répondu aux critiques qu'elle pouvait recevoir sur son physique, la candidate emblématique des Marseillais a annoncé une très bonne nouvelle.

L'épouse de Thibault Kuro Garcia l'assume : elle ne prend pas du tout soin d'elle depuis qu'elle est contrainte de rester alitée, depuis juin dernier. "Je suis toujours débraillée, le pyjama pourri. Je suis en état de décomposition, mais c'est bientôt fini. Pour ceux qui me disent que je suis toujours habillée pareil etc... Les gars je n'ai pas fait de shopping, je n'ai plus rien à me mettre, je ne rentre dans rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Peu importe que je sois dans un état pitoyable, je m'en fous. Peu importe que mes brassières ne m'aillent plus, que mes seins vont exploser, que je sois dans un état pitoyable de décomposition et que je sois allongée dans ce lit depuis plus de 16 semaines. Vous ne vous rendez pas compte, d'être dans un lit bloqué c'est dur, c'est long. (...) Mais je me suis battue et mon mari s'occupe trop bien de moi", a déclaré la belle blonde de 29 ans.

Aujourd'hui, elle en est à 36 semaines de grossesse, son bébé ne sera donc pas un grand prématuré s'il naît dans les jours à venir. Un soulagement pour la future maman et son mari qui sont restés soudés malgré quelques disputes. Désormais, Jessica Thivenin pense donc à son accouchement : "J'avais peur de perdre mon fils, maintenant j'ai peur d'accoucher." Elle est partagée entre excitation et craintes. Mais elle pourra rapidement se changer les idées dans les semaines à venir car sa gynécologue lui a annoncé une nouvelle qui lui a mis du baume au coeur : "Elle m'a dit que je pouvais me lever un peu et sortir un peu. Je pense que demain avec mon chéri on va aller chercher la chambre de notre fils. On sortira un jour sur deux. Et dimanche on enlève le cerclage [une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme, NDLR], je suis trop contente."