Jessica Thivenin maman: Son fils opéré d'urgence, les Marseillais la soutiennent

Ses followers suivent depuis des mois avec beaucoup d'attention la grossesse difficile de Jessica Thivenin. Tous les jours, les stories de la star des Marseillais étaient visionnées par des milliers de personnes qui n'avaient qu'une crainte, c'est que son bébé naisse en avance. Grâce à une intervention médicale, Maylone est finalement né le 7 octobre 2019, après huit mois de grossesse de la star. Malheureusement, le petit garçon doit être opéré d'urgence. La nouvelle a attristé les "fratés" qui ont tenu à apporter leur soutien à Jessica et Thibault.

Si la famille des Marseillais s'écharpe souvent dans les épisodes de la célèbre télé-réalité diffusée sur W9, lorsque l'un d'entre eux connaît un moment délicat, ils savent mettre de côté leurs différends. La preuve avec les nombreux messages reçus par le couple après l'annonce de l'opération de Maylone.

"On vous aime très fort, courage ma chérie", a par exemple écrit Manon Marsault en commentaire de la photo postée sur Instagram qui annonçait la naissance et l'opération du bébé. La femme de Julien Tanti, lequel n'est autre que l'ex de Jessica Thivenin, comprend certainement mieux que n'importe quel autre Marseillais la douleur d'une mère face à son enfant en mauvaise santé puisqu'elle est la maman de Tiago (1 an). Julien Tanti a aussi pris la parole pour apporter son soutien aux jeunes parents. Kevin Guedj et Carla Moreau, qui ont accueilli la petite Ruby le 1er octobre 2019, se sont également exprimés. Benjamin Samat, de son côté, a écrit : "Il va être aussi fort que ses parents, c'est sûr, c'est dans les gènes. On vous embrasse fort." Beaucoup de Marseillais ont aussi utilisé l'émoticône de deux mains qui prient.

Ces marques de soutien, les jeunes parents ne les ont pas encore vues, car Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont choisi de s'éloigner un temps des réseaux sociaux. "Notre fils Maylone est né aujourd'hui le 7 octobre à 9h54 du matin, il pèse 2kg190, un petit bout de nous de bonheur qui nous comble d'amour malgré les complications, il est fort gentil et sage, nous avons quitté les réseaux car nous avons des complications, il va falloir l'opérer, il a été transféré dans un autre hôpital... C'est un moment très difficile actuellement pour nous, on espère juste qu'ils vont soigner notre bébé et l'opérer rapidement... On prie chaque seconde, merci pour tous vos messages", a écrit Jessica Thivenin hier.