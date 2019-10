Jessica Thivenin : Premier peau à peau avec bébé, Maylone toujours hospitalisé

C'est un grand jour pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia ! Né le 7 octobre 2019, leur fils Maylone est resté à l'hôpital. Victime d'une atrésie de l'oesophage, le bébé a dû être opéré d'urgence après sa naissance. Une période de stress intense pour les parents qui rendent visite chaque jour à leur nouveau-né. Le 19 octobre 2019, Thibault, qui n'avait pas pu tenir son fils dans les bras, a enfin pu le faire. Un instant forcément touchant pour le jeune papa. Sur Snapchat, Jessica filme son mari en train de se préparer : "Il est trop content !" Elle explique également que Thibault, très pressé à l'idée de rencontrer son bébé, était prêt une demie-heure avant le rendez-vous.

Ça y est j'ai l'impression d'avoir un fils

Une fois sortis de l'hôpital, Jessica Thivenin confie que c'est la première fois que son chéri se sent véritablement père depuis la naissance de leur fils. "Ce matin on est restés toute la matinée. Qu'est ce qu'il m'a dit ? Il porte son fils et il me dit : "Ça y est j'ai l'impression d'avoir un fils." Un moment privilégié et riche en émotions pour ce jeune papa de 28 ans. Après le déjeuner, le couple est retourné à l'hôpital et Jessica a également pu le tenir dans ses bras. Elle raconte :"J'ai fait le plus long peau à peau du monde. Il a duré au moins trois heures, c'était trop bien. Je l'ai pas lâché."

Le 20 octobre 2019, Maylone devait se faire enlever le tuyau qui lui permettait de se nourrir. Jessica explique : "Aujourd'hui, il se fait enlever son petit tuyau. On va voir si monsieur arrive à téter, à se nourrir tout seul et si on peut le ramener à la maison..."

Quelques heures plus tard, sur Instagram, la jeune femme annonçait que son fils est malheureusement toujours hospitalisé et qu'elle doit encore attendre pour le récupérer. "C'est pas aujourd'hui qu'on va récupérer notre fils. Son petit test s'est très bien passé, il va falloir voir avec le chirurgien quand est-ce qu'il lui enlève son petit tube, normalement c'est ce soir... Faut qu'il le garde un peu sous surveillance, voir s'il arrive à être bien alimenté et tout", a-t-elle confié.