Jessica Thivenin maman, Maylone opéré : Jesta bouleversée par son récit

C'est un véritable soulagement pour tous les fans de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, célèbres candidats des Marseillais. Aujourd'hui, la jeune maman est enfin sortie de son silence et a donné des nouvelles de son fils Maylone, né le 7 octobre 2019. Des complications étaient en effet venues ternir cet heureux événement et le nouveau-né avait dû être opéré d'urgence...

Heureusement, le couple a pu compter sur le soutien indéfectible de ses followers et sur les nombreux encouragements de ses proches, à l'image de Paga ou encore de Carla Moreau, elle-même maman d'une petite Ruby depuis le 1er octobre 2019. Mais cette fois, c'est Jesta Hillman, ancienne candidate de Koh-Lanta (TF1) et maman d'un petit Juliann depuis le 15 juillet 2019, qui a tenu réconforter la jeune Marseillaise de 29 ans. Sur son compte Snapchat, l'ex-aventurière lui adresse ainsi ces quelques mots : "Étant jeune maman, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux en écoutant le récit de l'accouchement de Jessica... et je suis complètement impressionnée par cette guerrière et ce courage qu'elle possède ! Après une grossesse et un accouchement difficiles, le bonheur va enfin arriver pour ne plus les quitter", écrit-elle en accompagnant son message d'un petit coeur rouge.

Il est vrai que Jessica Thivenin est passée par toutes les émotions durant sa grossesse. Une fois les premiers mois passés sans encombre, la belle a dû faire face à de nombreuses hospitalisations, notamment pour des contractions très douloureuses. Lundi 17 juin 2019, elle avait même dû subir un cerclage afin de mener la grossesse à son terme. Les derniers mois, la jeune femme est restée complètement alitée et s'est entièrement reposée sur la présence de son chéri, Thibault Garcia.

Dans ses dernières stories Instagram, Jessica Thivenin annonce que leur petite famille va pouvoir retourner à la maison d'ici à "une dizaine de jours". Souhaitons-leur de vite pouvoir oublier ces derniers jours et de profiter pleinement de cette nouvelle vie à trois !