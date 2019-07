Jesta (Koh-Lanta) maman : Son fils Juliann est né, premières photos

Pour rappel, la Toulousaine de 25 ans avait annoncé sa grossesse sur Instagram en janvier dernier. "Certains d'entre vous l'ont soupçonné, d'autres un peu plus remarqué... C'est aujourd'hui, avec une grande fierté et beaucoup d'émotions que nous vous annonçons que bébé est en chemin pour venir nous combler de bonheur et d'amour d'ici quelques petits mois", avait-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on découvre des chaussures de bébé posées à côté de celles des futurs parents. Jesta avait ensuite écrit un article sur son blog pour dévoiler en détail son premier trimestre de grossesse et elle avait évoqué son poids.

Jesta n'avait rien caché de sa grossesse à ses fans. Peu de temps avant d'accoucher, elle avait confié se sentir mal dans sa peau à cause de vergetures apparues vers la fin. Elle avait aussi dévoilé que son bébé n'avait pas souhaité pointer le bout de son nez le jour du terme et que s'il ne venait pas naturellement, elle devrait subir un déclenchement. Nul doute que la jeune maman dévoilera les détails de son accouchement dès que possible.

Le couple a connu un autre bonheur récemment. Jesta et Benoît se sont mariés le 1er juin 2019, une cérémonie qu'ils ont dévoilée sur leur réseaux sociaux.