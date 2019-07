Jessica Thivenin enceinte et de retour à l'hôpital : Épuisée, elle se confie

Jessica Thivenin ne vit pas une grossesse facile. Lundi 15 juillet 2019, la candidate emblématique des Marseillais a dû retourner à l'hôpital comme elle l'a confié sur son compte Snapchat.

En direct de son lit, Jessica a tout d'abord dévoilé en photo qu'elle avait fait un nouveau monitoring, un examen qui permet de réaliser à la fois un enregistrement du rythme cardiaque foetal et un enregistrement des contractions utérines. Son mari Thibault était une fois de plus à ses côtés pour la soutenir dans cette nouvelle épreuve. La belle blonde de 29 ans l'a donc remercié en lui disant qu'il était le meilleur. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait une fois de plus été perfusée.

Après une nuit difficile, Jessica Thivenin a donné de ses nouvelles ce mardi 16 juillet. Elle a tout d'abord confié qu'elle était épuisée, car elle n'avait pas dormi de la nuit. Puis, elle a dévoilé la raison de sa nouvelle hospitalisation : la jeune femme a une fois de plus eu de nombreuses contractions. Afin de vérifier que son col était toujours à 1, elle a dû se rendre en urgence à l'hôpital. Et, fort heureusement, tout va bien : "Le col n'a pas bougé. Vu que j'en ai eu pendant plus de six heures et que c'était rapproché, j'ai dû aller à l'hôpital. Au final, le bébé va bien, le col n'a pas bougé. Il faut calmer ces contractions."

La future maman espère sortir dans la journée. Ce qui est certain, c'est qu'elle aura une nouvelle piqûre de corticoïde afin que les poumons de son bébé se développent correctement en cas de naissance prématurée. Pour rappel, Jessica Thivenin a subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme), le 17 juin dernier. Depuis, elle doit impérativement rester alitée. Cela n'empêche pas de nombreuses contractions de survenir. Elle avait donc déjà été hospitalisée le 1er juillet dernier.