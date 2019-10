Jessica Thivenin maman : une Marseillaise donne des nouvelles

Jessica Thivenin, candidate phare des Marseillais, a accouché le lundi 7 octobre 2019, mais elle a dû faire face à quelques complications. Sur son compte Instagram, elle a indiqué que son fils, le petit Maylone, avait dû être transféré d'urgence dans un autre hôpital pour y être opéré. La jeune femme et son chéri Thibault Garcia n'ont pas alimenté leurs réseaux sociaux depuis lors, mais ils continuent cependant de communiquer avec leurs proches.

Jeudi 10 octobre 2019, Carla Moreau, elle-même maman depuis peu d'une petite Ruby née le 1er octobre 2019, a annoncé lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs qu'elle avait régulièrement des nouvelles de son amie : "Je prends des nouvelles quotidiennement. C'est mon amie, c'est notre amie avec Kevin. Ce qui lui arrive nous touche personnellement, car on vient d'être parents. Ça m'émeut peut-être encore plus étant donné que je suis maman depuis dix jours. Je lui apporte mon soutien. Je lui apporte tout mon amour", déclare la jeune femme avant d'affirmer qu'elle avait "Jessica tous les jours au téléphone".

Jessica et Thibault, quant à eux, restent silencieux pour le moment, même s'ils ont tout de même promis d'informer leurs abonnés, en temps et en heure : "Ma femme a été la plus forte et m'a offert le plus beau cadeau du monde ! Nous avons des petites complications avec notre fils, nous vous tiendrons informés dans les semaines à venir..." a écrit Thibault sur son compte Instagram.

De son côté, la belle Jessica parle d'un moment "très difficile", mais se montre la plus rassurante possible : "Notre fils MAYLONE est né aujourd'hui le 7 octobre à 9h54 du matin, il pèse 2kg190, un petit bout de nous, de bonheur, qui nous comble d'amour. Malgré les complications, il est fort, gentil et sage. (...) C'est un moment très difficile actuellement, on espère juste qu'ils vont soigner notre bébé et l'opérer rapidement... on prie chaque seconde. Merci pour tous vos messages !", se confie la jeune maman de 29 ans.

Espérons vite avoir de bonnes nouvelles de la petite famille !