Jessica Thivenin, son bébé opéré : Sans nouvelles, un Marseillais s'inquiète

C'est une attente insoutenable pour la famille des Marseillais... Maylone, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, né le lundi 7 octobre 2019 a dû être transféré dans un autre hôpital pour y être opéré en urgence suite à quelques complications.

Depuis, leurs acolytes marseillais et leurs followers n'ont cessé de leur exprimer leur soutien. Mercredi 9 octobre 2019, c'est l'incontournable Paga qui a tenu à s'exprimer : "Courage jeune maman Jessica Thivenin, on est de tout coeur avec toi ! Je t aime !!!! VIVE MAYLONE !" déclare t-il en légende d'une photo où il pose aux côtés de la belle Jessica.

Un post qui n'a malheureusement pas eu le don de rassurer les nombreux fans de la jeune femme. D'autant plus que Paga indique dans les commentaires qu'il est, lui aussi, sans nouvelles de la situation : "Non malheureusement même moi je n'ai pas plus de nouvelles", indique t-il suivi d'un émoticône triste.